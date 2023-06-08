В WhatsApp добавят новую функцию создания каналов

По словам создателей, это простой и конфиденциальный способ следить за важными новостями. Каналы, на которые подписан пользователь, будут находиться отдельно от чатов в новой вкладке "Актуальное".

Туда же перенесут и статус. Администраторы каналов в WhatsApp* смогут размещать там фото, видео, стикеры и опросы. Подписчики же будут просто просматривать контент.

Разработчики уже создают подборку каналов с новостями от госорганов, каналов на спортивную тематику и других.

"Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн", — сказали в компании.

Ранее стало известно, что WhatsApp прекратит работу на смартфонах.

* - принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.