19 декабря
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Жизнь

В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался, ранее сообщалось, что его госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Свечи.
Свечи.
СС0

"РИА Новости" сообщает, что о смерти эмира объявили по местному телевидению. Это сделал министр по делам канцелярии эмира.

Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.

После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Согласно конституции Кувейта, наследник престола после смерти главы правительства автоматически становится эмиром, но вся полнота власти приходит к нему только после принесения клятвы перед парламентом - Национальным собранием.

Ранее мы сообщали, что умер принц Саудовской Аравии.

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