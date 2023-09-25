В возрасте 62 лет скончался босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

Глава мафии впал в кому 22 сентября, после этого скончался. В течение трех лет он болел раком толстой кишки.

Как сообщает ANSA, один из боссов мафиозной организации "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро умер в больнице города Л'Акуила в возрасте 62 лет.

Мужчина переживал тяжелое заболевание - рак толстой кишки, 22 сентября впал в кому, но так и не вышел. Накануне Маттео виделся с некоторыми членами своей семьи.

16 января мафиози задержали после 30 лет нахождения в бегах. В течение года он лечился в клинике "Ла Мадаллена" в Палермо.

Ранее мы писали о смерти Алексея Янина.