4 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Цветочном городе. Фотограф показала, как Барнаул "расцвел" фиалками, сон-травой, нарциссами и не только

Фотограф Марина Селезенева опубликовала фотографии красивых цветов, которые можно увидеть в Барнауле — как диких, так и "прирученных". Здесь и нарциссы, и незабудки, и сон-трава и стройные яркие тюльпаны.

Цветущий Барнаул.
Цветущий Барнаул.
Марина Селезнёва, vk.com/ostanovka_mgnovenia

Ранее фотограф показала, как Барнаул и его обитатели отогревались после внезапных апрельских морозов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость