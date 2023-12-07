10 декабря
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Жизнь

В центре Барнаула открыли памятник в виде зернышка

На площади перед главным корпусом аграрного университета открыли памятный знак в честь его 80-летия , сообщает пресс-служба учреждения.

Памятный знак «Зерно познания» в честь 80-летия АлтГАУ
Памятный знак «Зерно познания» в честь 80-летия АлтГАУ
пресс-служба АлтГАУ

В церемонии открытия памятного знака участвовали студенты и преподавателей АГАУ, ректоры аграрных вузов Сибири и Урала.

Проект разработали студенты. Реализовали его при поддержке индустриального партнера университета – компании «Химсервис». Стела стала подарком компании университету к 80-летнему юбилею.

Памятный знак изготовлен из металлоконструкций и пластика, в высоту около четырех метров. В ночное время подсвечивается изнутри. Композиция олицетворяет миссию университета. Она получила название «Зерно познания».

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