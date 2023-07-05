5 июля
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Жизнь

В центре Барнаула эвакуируют автомобили

Сотрудники ДПС 5 июля начали массово увозить на штрафстоянку автомобили, припаркованные возле здания по пр. Ленина, 42, сообщает "Катунь 24".

Автомобили отправляют на штрафстоянку в Барнауле.
Автомобили отправляют на штрафстоянку в Барнауле.
"Катунь24"

Машины стояли в зоне действия знака "Остановка запрещена".

Из-за выделенных для общественного транспорта полос гости кофейни, расположенной в упомянутом здании, не могут оставлять автомобили рядом со входом.

В 2022 году разметка напротив пр. Ленина, 42 изменилась с прерывистой на сплошную. Послабление есть только на парковке для инвалидов, остальным же останавливаться запрещено.

Теперь владельцам машин-нарушителей остается лишь наблюдать, как их автомобили уезжают на штрафстоянку.

Ранее неизвестные обстреляли стекло припаркованного автомобиля в Барнауле.

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