В Тигирекском заповеднике запечатлели проснувшихся животных и первые цветы

Апрель — самое удобное время для наблюдения за фауной. Листвы и высокой травы, в которой любят скрываться животные, еще нет, и их легко можно поймать в объектив.
Небольшими группами на склонах сопок встречаются косули. Из спячки вышли барсуки, суслики. Стали активны лисицы.
Кроме того, идет весенний пролет птиц. В свободных от снега долинах можно заметить скворцов, жаворонков, трясогузок и более крупных представителей пернатых — журавлей, гусей, степных орлов и прочих.
Ранее по расписанию зацвел маральник — фотографиями сибирской сакуры поделились прямиком из Республики Алтай.