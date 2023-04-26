В Тигирекском заповеднике запечатлели проснувшихся животных и первые цветы

Сотрудники Тигирекского заповедника съездили в рабочую поездку и запечатлели проснувшихся от спячки животных, птиц и первые цветы.

Апрель — самое удобное время для наблюдения за фауной. Листвы и высокой травы, в которой любят скрываться животные, еще нет, и их легко можно поймать в объектив.

Небольшими группами на склонах сопок встречаются косули. Из спячки вышли барсуки, суслики. Стали активны лисицы.

Кроме того, идет весенний пролет птиц. В свободных от снега долинах можно заметить скворцов, жаворонков, трясогузок и более крупных представителей пернатых — журавлей, гусей, степных орлов и прочих.

Ранее по расписанию зацвел маральник — фотографиями сибирской сакуры поделились прямиком из Республики Алтай.