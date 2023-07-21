В Telegram появились сторис

Известно, что после блокировки Instagram* (принадлежит Meta, запрещенной в РФ) многие пользователи перекочевали в Telegram. Там завели свои каналы и начали делиться фото и видео, а также постами.

После обновления там появились и сторис, которые изначально завел Инстаграм* (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Пока обновлением могут пользовать только пользователи с Premium-подпиской.

Особенности сторис в Telegram

Истории в Telegram будут поддерживать двойную камеру. Пользователь сможет публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно.

Также пользователь сам сможет выбрать, когда истечет срок действия истории – через 6, 12, 24 или 48 часов, или же отображать постоянно.