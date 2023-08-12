В своей квартире умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей»

Белла Ко боролась с тяжелым заболеванием.
Ее обнаружили в ее московской квартире.
Белла Ко в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Была актрисой дубляжа и переводчицей, рассказывает Газета.Ru.
О дате и времени похорон актрисы не сообщается.
Ранее умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Скончался российский актер Андрей Бабенко. Ему было 47 лет.
А в поликлинике внезапно умер режиссер культового российского сериала "Улицы разбитых фонарей". Это Михаил Мамедов.
Он скончался в поликлинике, куда пришел на прием к врачу. Внезапно ему стало плохо. Врачи пытались привезти его в чувства и вызвали бригаду скорой помощи. Но медики экстренной службы лишь констатировали смерть режиссера.