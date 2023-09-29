В Сургуте учителя уволили из-за фото в пальто и длинных волос

Родители одной из школ Сургута обвинили учителя математики в пропаганде ЛГБТ и нетрадиционных ценностей, сообщает Baza .

По словам, родителей, молодой учитель математики Артур Морозов ходил в школу с длинными волосами, татуажем бровей и с женской сумкой. В его соцсетях также нашли фото якобы в женском пальто.

Руководство школы получило анонимную жалобу, где учителя обвиняли в пропаганде ЛГБТ. Чтобы не создавать новых проблем, он уволился по собственному желанию.

Сам Артур считает, что его оклеветали: свои соцсети он закрыл от посторонних еще в августе, а возмутившие родителей фото он делал в студенческие годы. Претензий на уроках к нему также не было.

Ранее телеканал «ТВ-3» оштрафовали на 4 млн рублей за фильм с ЛГБТ-контентом.