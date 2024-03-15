16 марта
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Жизнь

В США скончался мужчина, проживший 70 лет в барокамере

В США в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель и юрист Пол Александр. С шести лет он жил в барокамере. Об этом сообщает газета The Indepentent.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Отмечается, что в шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Александра парализовало, и он не смог дышать самостоятельно.

При этом он смог выжить благодаря особому виду барокамеры – "железному легкому". В нем юрист прожил более 70 лет.

Несмотря на свое положение, он успел написать мемуары и стать юристом.

Также отец придумал для него специальную палочку, которой он набирал текст на печатной машинке и на компьютере.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни народная артистка РФ, руководившая московским театром.

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