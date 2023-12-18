19 декабря
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Жизнь

В Сибири заледенел подъезд многоэтажки

В Омске из-за коммунальной аварии подъезд многоквартирного дома покрылся льдом, сообщает Mash Siberia.

Заледеневший подъезд в Омске
Заледеневший подъезд в Омске
Mash Siberia

Известно, что на одной из городских улиц уже давно не могут починить трубу. Вода из нее текла на дорогу, а сейчас льется в подвал многоквартирного дома.

Жильцы квартир на первом этаже дышат паром, штукатурка в помещении обваливается, а конденсат покрывает льдом балконы и стены.

На том же участке девочка провалилась в кипяток. Яму засыпали, но проблему это не решило. По словам местных жителей, для ремонта не хватает рабочих рук.

Ранее опасный ледяной накат на остановке начал тревожить барнаульцев. Они боятся садиться в автобусы.

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