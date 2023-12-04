В Сибири наблюдают нашествие норок

Местные жители села Могочино говорят, что никогда не видели у себя так много пушистиков.
В этом году Норки носятся по всем избам и прыгают по заборам.
Ранее сообщалось, что в Барнауле установят памятник собаке-герою СВО.
Жители Томской области удивились нашествию норок, сообщает Mash Siberia.
Местные жители села Могочино говорят, что никогда не видели у себя так много пушистиков.
В этом году Норки носятся по всем избам и прыгают по заборам.
Ранее сообщалось, что в Барнауле установят памятник собаке-герою СВО.
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