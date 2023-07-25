В селе Сростки прошел финальный день Шукшинского фестиваля.

Финальный день фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" прошел 22 июля в селе Сростки. Здесь традиционно прошли выставки, народные гуляния, ярмарка и экскурсии, а вечером люди собрались на горе Пикет, чтобы посмотреть на знаменитых гостей и выступления лучших творческих коллективов.

Напомним, что организаторами фестиваля выступили: Правительство Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный Дом народного творчества, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, Администрации Барнаула, Бийска, Бийского, Алтайского и Смоленского районов.

Почетные гости прибыли в Сростки в 14:00. Вместе с губернатором края им показали Екатерининский храм и музей Шукшина. Они прошли по Всероссийской выставке-ярмарке «Чудики», которая с самого утра работала на главной улице села.

Это целый комплекс мероприятий, которые в течение пяти дней еле-еле умещаются в обычное время суток. Больше 60 мероприятий, встречи с литераторами, лаборатории, просмотры фильмов. И деловая программа в этом году была очень интересная, — сказал Виктор Томенко.

Впервые в этом году в Сростках работала площадка «Печки-лавочки». 10 лучших мастеров росписи из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей в режиме реального времени в течение двух фестивальных дней создали эксклюзивные изделия — расписные лавки. Гости фестиваля наблюдали за процессом и общались с мастерами.

Также организовали праздник пирога. На сельском стадионе работали более 15 площадок из близлежащих районов.

На празднике можно было попробовать вкуснейшие пирожки с разными начинками, а также веселиться, петь, танцевать, участвовать в конкурсах и выигрывать подарки, сфотографироваться с символом праздника — пирогом, — отметили в минкультуры Алтайского края.

Посетителям представили разнообразие пирогов, в том числе с необычными начинками, например, с ревенем, фасолью и апельсином в одном пироге.

На центральной усадьбе Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина проходил фестиваль воплощения шукшинской прозы «Характеры». В этом году здесь выступили 14 самодеятельных театральных коллективов и 20 индивидуальных исполнителей — всего около 140 артистов.

Завершающая программа на горе Пикет началась в 16:00. По красной дорожке прошли писатели, кинематографисты и почетные гости.

В этом году в делегацию кинематографистов вошли Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Борис Галкин и Полина Агуреева, Игорь Петренко, а также режиссеры, продюсеры, актеры, представляющие фильмы конкурсной программы кинофестиваля. Писательскую делегацию представили поэты Елена Лапшина и Михаил Левантовский, профессор Московского государственного университета, лингвист, поэт и прозаик Владимир Елистратов, прозаик, поэт, переводчик Нина Орлова-Маркграф, прозаик, фантаст, преподаватель Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Гаянэ Степанян. В фестивале также участвовала Екатерина Шукшина — старшая дочь нашего знаменитого земляка.

Актриса Ирина Купченко выступила на Пикете с вдохновенной речью. Она сказала, что в музее гостям прочитали письмо матери Шукшина, написанное ему уже после смерти.

Это подлинный образец высокой литературы! — восхитилась актриса. — Мы все плакали. До того это пронзительные слова.

Полина Агуреева исполнила нежный романс под собственный аккомпанемент на гитаре. Борис Галкин прочел собственные стихи и выразил сожаление, что не посетил Алтай при жизни Шукшина. Он также совместно со своей женой Инной Разумихиной исполнил песню.

В финальной программе фестиваля выступили коллективы и исполнители краевой филармонии, а также Бийского и Змеиногорского районов.

Церемонию награждения победителей ХXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля «Нравственность — есть правда!» провели российская актриса театра, кино и телевидения Кристина Бродская и российский актёр театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Игорь Петренко (г. Москва).

Гран-при XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завоевал фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».

Картина победила в конкурсной программе полнометражных игровых фильмов. Главную награду фестиваля — колыванскую вазу из ревневской яшмы вручил председатель жюри Михаил Калинин.

Большая ответственность — взять Гран-при именно на Шукшинском кинофестивале. Личность Василия Макаровича накладывает определённую ответственность в плане нравственности, культуры. Это совесть народа. И очень приятно брать приз во второй раз, — призналась якутский режиссёр, которая в 2019 году уже получила награду за картину «Надо мною солнце не садится», представленную в программе полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля.

В конкурсной программе документального кино главную награду получил фильм "Оторванные" Владимира Кривова. Лучшим короткометражным фильмом в этой программе стал "Замкнутый круг" Владимира Эйснера, а лучшим полнометражным — "Между отчаянием и надеждой" Анны Барсуковой.

В программе «короткого метра» главный приз взял фильм "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" Рауля Гейдарова.

В конце программы на пикете дал концерт Николай Емелин — известный в России автор, исполнитель и композитор "Песен для сильных духом".