В Санкт-Петербурге комендант подставил суворовца, чтобы он не ушел в увольнение

В Суворовском училище Санкт-Петербурга на коменданта часто жаловались студенты, но последний его проступок удалось заснять на видео.

Baza поделилась видео, где подполковник включил утюг и разбросал марлю. Как заявляет один из суворовцев, сделано это было, чтобы его подставить.

В последнее время на коменданта часто жалуются, то он подкидывает учащимся электронные сигареты, телефоны или устраивает всяческий хаос, который потом сваливает на детей.

Сами ребята считают, что это нужно подполковнику, чтобы выслужиться и получить премию.

Но за сделанное премию он явно не получит, ведь как бы ему не хотелось, но он попал на камеры видеонаблюдения.

Офицера ждут разбирательства, а он сам после содеянного сфотографировал свое творение и отправил его, чтобы пожаловаться на студента.

Ранее в Петербурге задержали 18-летнего участника "азербайджанской мафии".