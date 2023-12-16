16 декабря
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Жизнь

В Самарской области девочка оставила странную предсмертную записку

В одном из сел Волжского района нашли тело 14-летней девочки, которая покончила с собой.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Девочку нашли на лестничной клетке 12 декабря, как сообщает Baza. Перед смертью она оставила странную записку, где похвалила отца за его умение готовить.

Следствие сообщает, что подросток проходила психологический тест в школе и он не выявил никаких отклонений.

Школьница жила с отцом, ее мать умерла, когда та была еще маленькой. Конфликтов у нее с родителем не было.

Следствие устанавливает возможные причины поступка девочки.

Ранее мы сообщали, что нашли и расшифровали "записки" девочки-убийцы из Брянска.

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