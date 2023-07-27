В РЖД хотят попробовать идентифицировать пассажиров по лицам вместо паспортов

РЖД, Минцифры и Минтранс планируют провести эксперимент по верификации пассажиров по биометрии вместо проверки паспортов. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

В Минцифры изданию заявили, что верификации по биометрии существенно упростит проверку билетов при посадке на поезд. Так пассажиры больше не будут переживать, что забыли паспорта, а процесс идентификации станет быстрее.

При этом в Центре биометрических технологий отметили, что использование биометрии не станет единственным способом верификации пассажиров и не будет обязательным условием. Они сохранят существующие способы оказания услуг.

Эксперимент хотят начать в первом квартале 2024 года. В ЦТБ заявили, что уже начали прорабатывать единую биометрическую систему для подтверждения личности при посадке на поезд.

При этом источник "Коммерсанта" отметил, что для внедрения биометрии потребуется установить надежное интернет-соединение и устранить слабое покрытие интернета. Также должны быть созданы "чистые зоны", куда не будут допущены провожающие граждане.

Кроме того потребуется внесение поправок к закону о транспортной безопасности.