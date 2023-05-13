В рубцовский парк привезут новую военную технику - старую сдали на металлолом

Губернатор Алтайского края сообщил, что разбирается с ситуацией с пропавшими экспонатами парка в Рубцовске. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

Напомним, власти Рубцовска сдали на металлолом военную технику, которую должны были установить в местном парке.

В администрации объяснили свое решение необходимостью средств для реставрации оставшихся экспонатов, а также обветшалыми конструкциями, которые все равно не пережили бы эксплуатацию.

Однако даже отреставрированную технику в зеленой зоне так и не поставили. Местные жители задались вопросом - куда в таком случае потратили деньги.

По некоторым данным, выручить со сдачи одной только БТР должны были 320 тыс. рублей. По официальным же документам чиновники получили 42,5 тыс. рублей.

Впрочем, глава края уже пообещал найти для парка новую подходящую технику и завершить благоустройство. Решение администрации Рубцовска он не осудил.

Ранее известный барнаульский памятник отдали на реставрацию. А другую барнаульскую скульптуру убрали из-за жалоб горожан.