В Рубцовске сдали на металлолом военную технику, предназначенную для парка. В мэрии объяснились

Осенью в Рубцовск приезжал губернатор Алтайского края и прогулялся по парку "Патриот". Власти пообещали облагородить зеленую зону и установить там списанную военную технику, чтобы дети веселились.
Однако бетонные подиумы начали рассыпаться, а экспонаты так и не установили, сдав на металлолом в Барнауле. Среди них - БТР, грузовик ЗИЛ-131, катер "Восток" и самолеты учебный Як-52 и Ан-2, которые администрации города бесплатно передало Управление госимущества.
Администрация утверждает, что самолеты все еще находятся у них, как и катер с грузовиком - хотя они тоже в плохом состоянии. А вот БТР они действительно сдали.
По их словам, бронированная машина все равно не пережила бы транспортировку - она была обветшалая, у колес деформировались диски, образовалась коррозия, отсутствовали башни, технологические люки и световые приборы.
К тому же, необходимы были средства для реставрации другой техники.
По документам раритет сдали за очень скромную сумму - 42,5 тыс. рублей. При этом, по данным СМИ, только БТР по рынку стоит около 320 тыс. рублей.
На эти деньги и должны были отреставрировать оставшиеся экспонаты, но их по-прежнему так и не установили в парке.
Ранее известный барнаульский памятник отдали на реставрацию. А другую барнаульскую скульптуру убрали из-за жалоб горожан.