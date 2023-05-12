13 мая
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Жизнь

В Рубцовске сдали на металлолом военную технику, предназначенную для парка. В мэрии объяснились

Администрация Рубцовска сдала на металлолом военную технику, которую должны были установить в парке. Власти объяснили свое решение необходимостью средств для реставрации оставшихся экспонатов, сообщает Mash Siberia.

Списанная военная техника.
Списанная военная техника.
Mash Siberia

Осенью в Рубцовск приезжал губернатор Алтайского края и прогулялся по парку "Патриот". Власти пообещали облагородить зеленую зону и установить там списанную военную технику, чтобы дети веселились.

Однако бетонные подиумы начали рассыпаться, а экспонаты так и не установили, сдав на металлолом в Барнауле. Среди них - БТР, грузовик ЗИЛ-131, катер "Восток" и самолеты учебный Як-52 и Ан-2, которые администрации города бесплатно передало Управление госимущества.

Администрация утверждает, что самолеты все еще находятся у них, как и катер с грузовиком - хотя они тоже в плохом состоянии. А вот БТР они действительно сдали.

По их словам, бронированная машина все равно не пережила бы транспортировку - она была обветшалая, у колес деформировались диски, образовалась коррозия, отсутствовали башни, технологические люки и световые приборы.

Списанная военная техника.
Списанная военная техника.
Mash Siberia
Списанная военная техника.
Списанная военная техника.
Mash Siberia
Списанная военная техника.
Списанная военная техника.
Mash Siberia

К тому же, необходимы были средства для реставрации другой техники.

По документам раритет сдали за очень скромную сумму - 42,5 тыс. рублей. При этом, по данным СМИ, только БТР по рынку стоит около 320 тыс. рублей.

На эти деньги и должны были отреставрировать оставшиеся экспонаты, но их по-прежнему так и не установили в парке.

Ранее известный барнаульский памятник отдали на реставрацию. А другую барнаульскую скульптуру убрали из-за жалоб горожан.

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