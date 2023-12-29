31 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В РПЦ документально приравняли аборт к убийству

Русская православная церковь (РПЦ) приравняла произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, сообщает ТАСС.

Беременность.
Беременность.
unsplash.com

Синод РПЦ принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". Роли не будет играть ни срок беременности, ни способ аборта.

В РПЦ считают неприемлемым и аргумент, что сделать аборт можно до обретения эмбрионом жизнеспособности. То есть до момента, пока не не будет в состоянии выжить вне организма матери с учетом медицинской реабилитации.

В документе подчеркивается, что жизнь человека начинается именно с момента зачатия.

"Уникальный геном отличает эмбрион от любой клетки организма отца или матери. Новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери", — уточняется там.

Ранее в российском регионе ввели штраф за склонение к аборту.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость