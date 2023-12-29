В РПЦ документально приравняли аборт к убийству

Синод РПЦ принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". Роли не будет играть ни срок беременности, ни способ аборта.

В РПЦ считают неприемлемым и аргумент, что сделать аборт можно до обретения эмбрионом жизнеспособности. То есть до момента, пока не не будет в состоянии выжить вне организма матери с учетом медицинской реабилитации.

В документе подчеркивается, что жизнь человека начинается именно с момента зачатия.

"Уникальный геном отличает эмбрион от любой клетки организма отца или матери. Новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери", — уточняется там.

Ранее в российском регионе ввели штраф за склонение к аборту.

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