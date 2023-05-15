16 мая
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Жизнь

В «Росводоканал Барнаул» прошли противопожарные учения

В здании управления барнаульского водоканала прошла противопожарная тренировка. Специально для этого специалист по ГО и ЧС инсценировал возгорание у крыльца здания. Для этого использовали дымовые шашки, после чего сработала пожарная тревога.

В «Росводоканал Барнаул» прошли противопожарные учения.
В «Росводоканал Барнаул» прошли противопожарные учения.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Мы регулярно проводим такие учения. В здании управления всегда находится много людей, и это не только наши сотрудники, но и абоненты, которые приходят в контакт-центр. Именно поэтому действия специалистов водоканала в случае реальной угрозы должны быть отработаны и доведены до автоматизма. Нельзя допустить, чтобы кто-то пострадал, — прокомментировал ведущий инженер ГО и ЧС «Росводоканал Барнаул» Виктор Ермохин.

В «Росводоканал Барнаул» прошли противопожарные учения.
В «Росводоканал Барнаул» прошли противопожарные учения.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Учения прошли штатно: все представители предприятия и абоненты эвакуировались в течение 3-5 минут после начала тревоги. Начальники отделов следили за тем, чтобы все их подчиненные вовремя вышли из здания.

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