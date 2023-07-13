В «Росводоканал Барнаул» назвали лучших плательщиков среди УК и юрлиц.

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали ООО «Наш Барнаул» с процентом оплаты 103,01%, второе место у ООО УК «ЖЭУ-24» - 101,72%, тройку лидеров замыкает ООО УК «Венета» — 101,07%.
Среди предприятий лучшими стали АО «Барнаульская генерация» — 102,01% и ООО «Нортек» — 101%.
Мы благодарны добросовестным плательщикам, ведь полученные средства идут модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения города и пригорода, — заявил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.
В начале следующей недели предприятие объявит рейтинг управляющих компаний — должников по итогам 6 месяцев 2023 года.