В российском зоопарке родились два редких белых львенка

В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львенка. Их назвали Зита и Гита. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка .

"Девочки родились здоровенькие и уже скоро будут радовать вас!" - сообщают в пресс-службе зоопарка.

Малышек назвали в честь двух сестер-близнецов, разлученных в раннем детстве. Но позже им могут выбрать другие имена.

Львята родились пять дней назад. Сейчас они питаются материнским молоком и едва открывают глаза.

По словам директора зоопарка Олега Зубкова, белых львов на планете не более 300 особей. В крымских зоопарках "Тайган" и "Сказка" удалось значительно повысить их популяцию. Львята рождаются достаточно регулярно.

Всего в парке "Тайган", расположенном в Белогорском районе Крыма, живут 60 львов, включая 20 белых.