В российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек

В пояснительной записке к документу указано, что граждане часто жалуются на приставания гадалок, попрошаек и навязчивых продавцов.
Авторы законопроекта отмечают, что нередко к этой деятельности привлекают детей и инвалидов. Из-за неблагоприятных условий они рискуют своим здоровьем и создают помехи на дороге.
В связи с этим губернская дума Самары решила принять закон о штрафах за приставание к гражданам в общественных местах. Размер штрафа - до 5 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в России начнут штрафовать за плевки в общественных местах.