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Жизнь

Выпал первый снег в нескольких регионах России

Первый снег выпал в двух регионах России: Мурманской области и Хабаровском крае, сообщает журнал "Правила жизни".

Подсолнухи в снегу
Подсолнухи в снегу
Из архива редакции

20 сентября утром выпал на возвышенностях под Мурманском, в основном на северо-западе региона.

На трассе Петербург — Мурманск снегопад привел к нескольким авариям.

Ранее стало известно, когда в Алтайском крае выпадет первый снег.

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