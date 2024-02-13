В России учительница вступила в интимные отношения с учеником и стала жертвой шантажа

Baza сообщает, что пара провстречалась два месяца. Но спустя некоторое время подросток стал шантажировать девушку и просить за молчание один миллион рублей.

Чуть позже с учительницей связалась мать ученика и снизила сумму до 250 тыс. рублей. Но и таких денег у молодой девушки не было, поэтому они договорились на то, что она будет выплачивать 10 тыс. рублей каждый месяц.

Но девушка такого натиска не выдержала и написала заявление в полицию. После того как в школе узнали о происшествии, учительница уволилась.

Вместо подростка наказали учительницу, следователи возбудили уголовные дела по статьям 134 и 135 УК РФ. Тем не менее директор поддержала девушку, рассказав, что она никогда не была замечена в конфликтах и скандалах, а вот у мальчика плохая репутация в школе.

Ранее сообщалось, что молодую учительницу из России обвинили в сексуальном насилии по отношению к ребенку.

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