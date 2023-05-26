В России снимут новый фильм про приключения Буратино

Производством картины займется российская кинокомпания "Водород".
Режиссером назначен Игорь Волошин. Он также известен по картине "Одержимая" и российских сериалов "Ольга" и "Физрук".
"Российская газета" отмечает, что Волошин так же значится постановщиком "Волшебника Изумрудного города" по сказке Александра Волкова. Выход фильма запланирован на следующий год.
Сценаристы - Андрей Золотарев, из под чьего пера вышли картины "13 клиническая", "Триггер", "Сто лет тому вперед", "Лёд", и Аксинья Борисова - она сценарист фильмов "Рашн Юг", "Совершенно летние".
Дата выхода фильма будет объявлена позже.
Ранее вышел первый трейлер фильма "Сто лет тому вперед", снятый по книге Кира Булычева.