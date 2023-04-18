В России снимут художественные фильмы о Чуковском и Маяковском

Киностудия имени Горького планирует снять два художественных фильма о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава продюсерского центра киностудии Лика Бланк заявила, что фильмы не будут рассказывать классическую биографию поэтов, а покажут их с новой стороны для современного зрителя.

Один из фильмов покажет отношения Маяковского с его возлюбленной Лилей Брик. В основу сюжета легла история про то, как в 1918 году Маяковский написал сценарий для своей музы и снялся вместе с ней в немом художественном фильме «Закованная фильмой» режиссера Никандра Туркина.

Второй фильм расскажет о том, как Чуковский создавал свою первую детскую поэму «Крокодил» и какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей.

Рабочее название ленты о Чуковском — «Корней и Крокодил», а картины о Маяковском — «Закованные Фильмом».

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