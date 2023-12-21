В России предложили увеличить цены на сигареты

Всероссийский союз пациентов предложил увеличить цены на табачные изделия. Об этом сообщает "Коммерсант".

Повышение цен предложили, чтобы бороться с хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Отмечается, что этой болезнью страдает 10-12 млн человек, а это около восьми процентов взрослого населения. В основном страдают мужчины старше 40 лет.

При этом есть и профессиональные риски — работники, которые часто контактируют с пылью.

Всероссийский союз пациентов предлагает включить ХОБЛ в перечень значимых заболеваний наряду с ВИЧ и гепатитом С.

Ранее сообщалось, что тысячи нелегальных пачек сигарет нашли в магазинах Алтайского края.