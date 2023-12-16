16 декабря
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Жизнь

В России предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Депутаты направили законопроект в российское правительство. По данному законопроекту сильные погодные условия будут являться уважительной причиной опоздания на работу.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как сообщает "ТАСС", изменения хотят внести и в трудовой кодекс РФ, чтобы опоздание на работу из-за тяжелых погодных условий перестало быть основанием для дисциплинарных взысканий.

Один из авторов законопроекта также отметил, что человек может опоздать на работу из-за сильного снегопада, гололеда, которые провоцируют пробки. А из-за сильно опустившейся температуры воздуха у водителей может не завестись автомобиль. Поэтому погодные условия хотят сделать уважительной причиной опоздания на работу.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили сделать еще один выходной день.

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