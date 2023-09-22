В России прабабушкам и прадедушкам могут разрешить брать опеку над правнуками

Взять опеку над несовершеннолетними сиротами могут только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки. То же самое касается совершеннолетних недееспособных.
Депутат Госдумы Андрей Исаев подчеркнул, что в стране полно случаев, когда правнуки остаются без опеки, в то время как их прадедушки и прабабушки дееспособны. Детей отправляют в соответствующие учреждения.
Подготовленный законопроект должен решить эту проблемы.
Предполагается, что в случае принятия документа, прабабушки и прадедушки, не достигшие 80 лет и не являющиеся инвалидами, могут стать опекунами.
За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры будут получать треть от фиксированной части пенсии.
В 2023 году ее размер составляет 7567 рублей в месяц, а значит, выплата составит 2522 рубля в месяц.