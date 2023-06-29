2 июля
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Жизнь

В России начнут штрафовать за плевки в общественных местах

Ярославская область стала первым регионом России, в котором ввели штраф за плевки в общественных местах, сообщают РИА Новости.

Верблюд.
Верблюд.
ССО.

О новом законе рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым.

Регион оказался первым в России и третьим в мире, где запретили плеваться на улице и в других общественных местах.

До этого административная ответственность за плевки была только в Сингапуре - от 1 до 5 тыс. сингапурских долларов (от 63 до 315 тыс. рублей) и Казахстане - 15 тыс. 315 тенге (2,9 тыс. рублей) или исправительные работы, отмечает РБК.

В Ярославской же области за плевок в общественном месте гражданин может получить штраф в 1,5 тыс. рублей. В случае повторного нарушения - 3 тыс. рублей.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Михалков одобрил такое решение властей.

В своем Telegram-канале глава области отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.

Жители Алтайского края в социальных сетях в основном поддерживают инициативу ввести такой же закон в нашем регионе. Однако многие сомневаются, что за его исполнением будут следить.

Ранее о штрафе за популярное украшение участка и клумб предупредили дачников.

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