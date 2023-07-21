22 июля
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Жизнь

В России изменят систему оплаты ЖКУ для финансовой прозрачности

В России собираются ввести специальные счета для оплаты коммунальных услуг. С их помощью управляющие компании не смогут свободно распоряжаться деньгами налогоплательщиков. Об этом сообщают "Известия".

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

На данный момент жильцы перечисляют деньги непосредственно управляющей компании и не могут проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты.

"У коммунальщиков нет другого механизма воздействия, кроме крайнего — судебного взыскания долгов, что нередко приводит к банкротству управляющих организаций", — добавил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук..

Согласно документу, после введения спецсчетов УК больше не смогут свободно распоряжаться деньгами. Они будут направлять средства только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.

Эксперты уверены, что инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ. Однако специалисты опасаются, что это не решит проблему жильцов-неплательщиков.

"У управляющих компаний появятся дополнительные затраты на оформление документов для списания денежных средств со спецсчета, им придется выполнять различные требования банков. Из-за этого могут вырасти расходы собственников жилья: УК будут перекладывать свои расходы в стоимость услуг," - считает член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.

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