В России изменят систему оплаты ЖКУ для финансовой прозрачности

На данный момент жильцы перечисляют деньги непосредственно управляющей компании и не могут проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты.
"У коммунальщиков нет другого механизма воздействия, кроме крайнего — судебного взыскания долгов, что нередко приводит к банкротству управляющих организаций", — добавил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук..
Согласно документу, после введения спецсчетов УК больше не смогут свободно распоряжаться деньгами. Они будут направлять средства только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.
Эксперты уверены, что инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ. Однако специалисты опасаются, что это не решит проблему жильцов-неплательщиков.
"У управляющих компаний появятся дополнительные затраты на оформление документов для списания денежных средств со спецсчета, им придется выполнять различные требования банков. Из-за этого могут вырасти расходы собственников жилья: УК будут перекладывать свои расходы в стоимость услуг," - считает член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.