29 августа
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Жизнь

В России будут штрафовать за незаконные экскурсии

В России решили штрафовать незаконную работу гидов без аттестации. Поправки в КоАП внесут в осеннюю сессию.

Канализационный коллектор. Колодец.
Канализационный коллектор. Колодец.
barnaul.org

Для проведения экскурсий диггеры выбирают неприспособленные для этого места, при этом за безопасность никто не ручается.

Людям всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект. Поэтому даже если создадут специальные сооружения, туристы все-равно будут посещать "дикие" места.

Для этого сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте, сообщают "Известия".

Также подчеркнули, что гиды должны подтвердить свою аттестацию до 1 июля 2024 года.

Напомним, в Москве 20 августа случилось ЧП во время ливня: найдены тела девочки и мужчины, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам.

Выяснилось, что организация экскурсии была незаконной. В итоге все восемь человек группы погибли - их тела позже выловили в Москве-реке.

Ранее суд арестовал главу компании, проводившей незаконные экскурсии по подземный коллекторам в Москве.

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