22 ноября
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Жизнь

В птичьей семье клювами щелкают. В Бийске собирают деньги на корм для лебедей

Лебедям, которые каждый год прилетают на зимовку в Бийск, ежегодно ищут спонсора, чтобы прокормить их. Но в этом году с птичьей едой возникли проблемы. О том, как решают этот вопрос, и чем можно помочь пернатым, расскажет altapress.ru.

Лебеди в поселке Молодежный.
Лебеди в поселке Молодежный.
biysk-ok.ru.

Почему одних кормят, а других нет?

В Советском районе Алтайского края есть заказник "Лебединый", где с питанием для птиц проблем нет. Эти лебеди живут на озере Светлое — особо охраняемой территории, за которую отвечает "Алтайприрода". Она же приобретает птичий корм.

Но некоторые лебеди прилетают на зимовку в поселок Молодежный в Бийске. Акватория Бии возле него — неохраняемый объект. Из-за этого за птицами никто не следит, и чтобы прокормить их, каждый год ищут спонсора.

Лебеди едят немало: на один прием пищи уходит по два 20-литровых ведра корма — гороха или овса. Но на зимовку птиц прилетает очень много — более сотни ежегодно, и накормить их не так просто.

Как помочь лебедям?

Деньги на корм птицам собирает молодежный парламент Бийска. Внести пожертвование может любой желающий. Размер суммы не имеет значения.

За использованием средств лично следит алтайский орнитолог Алексей Эбель.

Реквизиты для перевода находятся здесь.

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