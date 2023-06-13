В поселке Сибирский Алтайского края началось строительство распределительных сетей для догазификации.

Газовые сети создадут условия для подключения 230 домовладений.
Потенциал догазификации поселка Сибирский — 174 домовладения. На сегодня от жителей поселка принято 144 заявки, из них 94% переведены в договоры.
Кроме того, компания сообщает, что дан старт новому информационному ресурсу по догазификации — «Газ в каждый дом». Задача ресурса — доступно и наглядно показать ход догазификации, рассказать о преимуществах использования газа в быту, о лучших практиках и положительных примерах.
Комментарии будут посвящены ответам на вопросы потребителей, рекомендациям по догазификации, использованию газового оборудования, правилам безопасного использования газа в быту, другим актуальным темам. Особое внимание уделяется динамике догазификации регионов России.
ООО «Газпром газораспределение Барнаул» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию всего газового комплекса Алтайского края, является представителем Единого оператора газификации в регионе.