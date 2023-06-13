14 июня
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Жизнь

В поселке Сибирский Алтайского края началось строительство распределительных сетей для догазификации

«Газпром газораспределение Барнаул» приступил к строительству распределительных газопроводов протяженностью 9 км в рамках догазификации поселка Сибирский Первомайского района Алтайского края.

В поселке Сибирский Алтайского края началось строительство распределительных сетей для догазификации.
В поселке Сибирский Алтайского края началось строительство распределительных сетей для догазификации.
Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул».

Газовые сети создадут условия для подключения 230 домовладений.

Потенциал догазификации поселка Сибирский — 174 домовладения. На сегодня от жителей поселка принято 144 заявки, из них 94% переведены в договоры.

Кроме того, компания сообщает, что дан старт новому информационному ресурсу по догазификации — «Газ в каждый дом». Задача ресурса — доступно и наглядно показать ход догазификации, рассказать о преимуществах использования газа в быту, о лучших практиках и положительных примерах.

Стартует новый информационный ресурс по догазификации — «Газ в каждый дом».
Стартует новый информационный ресурс по догазификации — «Газ в каждый дом».
Источник: компания «Газпром газораспределение Барнаул».

Комментарии будут посвящены ответам на вопросы потребителей, рекомендациям по догазификации, использованию газового оборудования, правилам безопасного использования газа в быту, другим актуальным темам. Особое внимание уделяется динамике догазификации регионов России.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию всего газового комплекса Алтайского края, является представителем Единого оператора газификации в регионе.

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