В поликлинике внезапно умер режиссер культового российского сериала "Улицы разбитых фонарей"

Он скончался в поликлинике, куда пришел на прием к врачу. Внезапно ему стало плохо. Врачи пытались привезти его в чувства и вызвали бригаду скорой помощи. Но медики экстренной службы лишь констатировали смерть режиссера.

Широкой публике известен по восьмому сезону сериала "Улицы разбитых фонарей". А также — "Паутина", второго сезона «Путейцев», сериалов «Такова жизнь» и «Грибной царь», а также фильма «Неистовый, яростный, бешеный...», напоминает bfm.ru.

Ранее сыгравший в «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей» актер ушел из жизни.

Вадим Волков снимался в кино и на телевидении — исполнил эпизодические роли в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Тест на беременность» и других.

За 12 лет службы в Молодежном театре на Фонтанке Волков сыграл 12 ролей.

Также умер 30-летний актер из сериала «Универ». Также умер актер из сериала «Ликвидация».