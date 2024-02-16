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Жизнь

В Подмосковье мужчина покончил с собой из-за развода с женой

Накануне 14 февраля жена мужчины заявила о желании развестись. Супруг не смог справиться с такой новостью.

Разбитое сердце. Нейросеть.
Разбитое сердце. Нейросеть.
altapress.ru.

SHOT сообщает, что в Красногорске пара в честь Дня всех влюбленных решила поужинать. Но романтический ужин не задался.

Жена потребовала развода, что разозлило мужчину и он начал кричать, тогда испугавшись, она вызвала полицию.

Участковый провел с буйным мужем профилактическую беседу, тот успокоился и лег спать. Однако уже ночью его не стало, его тело нашли под окнами девятиэтажки.

В настоящее время полиция проводит проверку. В семье двое детей 12 и 14 лет, которые до сих пор приходят в себя.

Ранее сообщалось, что женщина совратила двух 15-летних подростков после ссоры с мужем.

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