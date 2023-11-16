16 ноября
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Жизнь

В Подмосковье двое детей отравились угарным газом

Это случилось из-за недавно неправильно установленной газовой колонки. У нее не было тяги из дымохода.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

По данным источника SHOT, вечером двум братьям из Королева стало плохо в ванной. Младший потерял сознание, чем напугал родителей и они вызвали скорую.

Медики диагностировали у мальчиков отравление бытовым газом.

Вслед за скорой помощью, в дом к семье прибыла газовая служба и установила неисправность. Из-за которой большая часть газа скопилась в ванной и им отравились дети.

Сотрудники газовой службы неисправность устранили, а врачи стабилизировали состояние пострадавших.

Полицией проводится проверка.

Ранее в Подмосковье мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара.

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