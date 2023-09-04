В Петергофе девушку с инвалидностью отказались пускать в музей (обновлено)

Ответ от "Петергофа". Обновлено 5 сентября.

Музей-заповедник «Петергоф» искренне сожалеет о случившемся инциденте. На сегодняшний день Большой петергофский дворец не оснащен оборудованием для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках. Мы постоянно работаем над улучшением доступной среды маломобильных групп посетителей, а именно над внедрением специальных технических средств и привлечением квалифицированного персонала. В ближайшее время проблема доступности экспозиции второго этажа Большого петергофского дворца будет решена.



Вся информация о доступности на настоящий момент представлена в разделе «Доступная среда» на официальном сайте. В том числе, там указано, что для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в Большом петергофском дворце доступны 1 этаж и адаптированная комната с видео-экскурсией по музею. Безусловно, мы понимаем важность обеспечения доступной среды в музее и работаем в этом направлении.