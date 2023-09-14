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Жизнь

В ожидании отопления, «дизлайк» сыру и всякие разные вирусы. Что произошло в Алтайском крае 14 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Минздраве рассказали, как складывается осенняя эпидобстановка в Алтайском крае: какие вирусы «гуляют», есть ли ковид и когда ждать гриппа.
  • В мэрии Барнаула сообщили, что отопление в жилых домах начнут подключать после 20 сентября.
  • В БСМП №2 — одном из крупнейших медучреждений Алтайского края — острая нехватка кадров. В больнице рассказали, как пытаются решить эту проблему.
  • Роскачество не оценило сыр из Барнаула и поставило его во главе антирейтинга.
  • Барнаульские риэлторы рассказали, в чем смысл покупки апартаментов и что это все-таки: «потрясающая альтернатива» квартире или небезопасная недвижимость с высокой коммуналкой. Мнения разделились.
  • Умерла Людмила Рублева — первая женщина-скульптор на Алтае, которая не только сама была великолепным мастером, но и почти 25 лет обучала юных художников. Вот чем она нам запомнится.

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