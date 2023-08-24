25 августа
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Жизнь

В одном из городов Алтайского края зоозащитники прекратили прием животных

Такое решение приняли зоозащитники из Бийска, так как им не хватает корма и наполнителя для животных.

Бездомные животные. Кошки.
Бездомные животные. Кошки.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru

Сейчас приостановлен прием собак, так как деньги для них нужны не только на корм, но и чаще всего на лечение.

Зоозащитники отметили, что на улице у них будет больше еды, чем в приюте.

Каждый день они тратят деньги на корм, лекарства, наполнитель, а за электричество с них берут двойную сумму.

Также, в обществе защиты животных напомнили, что они лечили и устраивали собак, только благодаря поддержке местных жителей.

"Не объяснить собакам, почему мы не можем их накормить... Они этого не понимают". - пишут волонтеры.

Ранее зоозащитники жаловались, что барнаульском мини-зоопарке животных содержат в ужасных условиях.

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