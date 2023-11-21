В очередь на очередь. Как в Москве проходит масштабная выставка "Россия" и что там показывают — фоторепортаж altapress.ru

На московской ВДНХ 19 ноября прошел день Алтайского края. Мы уже немного о нем рассказывали в предыдущем материале. Корреспондентка altapress.ru обошла весь павильон и выяснила, чем похвастались другие регионы. Например, Красноярский край решил сразить всех наповал пятиметровой фигурой Енисея. А пермяки и липчане похвастались роботами. Однако чтобы все это увидеть, пришлось отстоять гигантские очереди. Что из этого вышло - смотрите в нашем фоторепортаже.

Я приехала в гостиницу "Космос". В ту самую, по которой на красной Mazda ездила Жанна Фриске в фильме "Дневной дозор". Первое, с чем мы столкнулись — огромная очередь змейкой, начинающаяся от самых дверей.

Оказывается, два самолета, которые в субботу вылетели почти одновременно из Барнаула, везли посетителей выставки. И местом встречи оказался не павильон №75, а "Космос".

Гостиница "Космос". Кристина Тарасова Гостиница "Космос". Кристина Тарасова Гостиница "Космос". Кристина Тарасова

Но вид из номера стоил того, чтобы его ждать.

Что показал Алтайский край?

Наш регион показал на выставке фотосепаратор, алтайские продукты, книги, предложил посетителям "сплавиться" по импровизированной Оби на настоящем каяке. Многие попробовали себя в роли мукомолов. В Доме российской кухни готовят мраморную говядину, а в павильоне №48 продают алтайские продукты - сыры, мясо, молоко, йогурты.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова

А что было у других?

Наверное, одним из самых запоминающихся экспонатов был у Пермского края. Пермяки создали человекоподобного робота Арди, с которым можно общаться. Он с удовольствием (если у роботов оно есть) знакомит посетителей с достопримечательностями региона, поет песни, читает стихи. И подделывает человеческую мимику.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова

В Красноярском крае с помощью нейросети создали пятиметровую фигуру, олицетворяющую Енисея. Весит она около тонны. Скульптура не просто стоит и красуется, а рассказывает посетителям о Красноярском крае. И светится.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова

Не менее увлекательным экспонатом стал макет Красноярска, который оказался подвижным. Некоторые элементы поднимаются, чтобы можно было увидеть детали - например, подземную парковку.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Макет Красноярска. Кристина Тарасова

Дальний Восток впечатлил вулканической комнатой. Постоянно собиралась очередь, чтобы сфотографироваться внутри.

Костромская область предложила буквально окунуться с головой в лес, понюхать и послушать его.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова

В экспозиции Рязанской области можно подняться на воздушном шаре над всем регионом. При этом на желающих надевают очки виртуальной реальности, чтобы погрузиться в ощущения на полную.

Есть и те, кто от очков отказывается. И просто катается на шаре, как на аттракционе.

Ставропольский край. Кристина Тарасова

Липецкая область сделала акцент на экологии региона. Однако среди зелени мы заметили робота. Он катался по площадке и корчил рожицы.

Кстати, такого же робота однажды я видела в магазине в Алматы. Там он развозил Coca-Cola и пел "Фристайло".

В перерывах между прогулками по павильонам нужно перекусить. И не один раз. Расстояния большие, смотреть придется много.

Чем кормит "Россия"

На ВДНХ можно поесть не только то, что готовят специально для выставки. На улице стоят привычные киоски с едой. Причем кухня международная. Есть лавочка с азиатской булочкой с мясом — пян-се. Личная рекомендация — начинка из курицы и кимчи самая вкусная.

Здесь же продают сосиски, которые предлагают запивать горячим глинтвейном.

По соседству расположился киоск с вафлями, чаем и кукурузой. Выпечку можно поесть в кафе с названием "Булочка". Там продают круассаны с ягодами, косичку с грецким орехом, пышную улитку с изюмом.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Кристина Тарасова

Очередь собирает киоск "Трдельник&Кофе". Трдельник - европейская выпечка из дрожжевого теста. Начинки сладкие - с нутеллой, ванилью, сливовым джемом, сахаром и корицей.

В Доме российской кухни подают горячее. А в дни регионов можно попробовать национальные блюда. Например, Республика Хакасия 21 ноября представит кровяную колбасу, саянскую форель, конфеты из талгана. А на следующий день будет уже что-то другое.

Кстати, выставка вечером преображается. Везде включается подсветка. В итоге даже после долгих прогулок по павильонам хочется достать камеру и снять очередное видео.

Международная выставка "Россия" будет работать еще полгода — до 12 апреля 2024.