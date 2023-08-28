29 августа
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Жизнь

В Оби обнаружили высокий уровень заражения рыбы описторхозом

В реке Обь в Новосибирской области и соседних регионах обнаружили большое количество рыбы, зараженной описторхозом. Об этом сообщает "Прецедент".

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/

Под угрозой оказались несколько соседних регионов: Новосибирская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы, где протекает река Обь - не исключено, что и Алтайский край.

Роспотребнадзор проверил две партии рыбы. В одной было поражено 50% улова, а во второй – все рыбы.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают сибиряков об опасности заражения и просят воздержаться от употребления рыбы, выловленной в реке.

Описторхоз – это заболевание из группы трематодозов. Его вызывают не сами рыбы, а паразитические плоские черви, которые в них заводятся. При поедании зараженной рыбы паразиты могут попасть в организм животного и человека.

При длительном прогрессировании заражение может вызвать рак печени, привести к осложнениям бронхиальной астмы и сахарного диабета, а также способствует появлению патологий при беременности.

Ранее алтайские биологи рассказали, опасно ли есть гигантские грибы.

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