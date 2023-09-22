23 сентября
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Жизнь

В Новосибирской области тренер по танцам обманула детей на 300 тыс. рублей

В Новосибирской области тренер по танцам собрала с родителей деньги на фестиваль в Казани, но за сутки до поездки сообщила, что все отменяется, сообщает "КП-Новосибирск".

Танцы.
Танцы.
vk.com/ritmbarnaul22

На последней репетицией перед поездкой тренер сказала детям, что обиделась на их родителей, которые ее якобы оклеветали за наличие любимчиков в группе.

Также она написала в общий чат, что устала от клеветы и детей в Казань не повезет. Деньги за поездку пообещала вернуть в течение трех дней.

Деньги женщина не вернула до сих пор. Сначала говорила, что ей не возвращают средства организаторы, а потом сказала, что ее карту заблокировали.

О фестивале, на который должны были ехать дети, не нашли никакой информации. Также оказалась, что в гостинице, которую "забронировала" тренер, нет ни списков детей, ни фамилии руководителя.

Родители подали заявления в прокуратуру и полицию.

Дети на занятия танцами больше не ходят.

Ранее директора и замглавврача барнаульского медцентра осудили за мошенничество на 100 млн рублей.

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