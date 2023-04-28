29 апреля
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Жизнь

В Новосибирском зоопарке первыми в России вылупились два птенца редкого рогатого ворона

Два птенца абиссинского рогатого ворона вылупились в Новосибирском зоопарке. Это первый случай появления потомства редких птиц для зоопарков России. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Абиссинский рогатый ворон
Абиссинский рогатый ворон
Новосибирский зоопарк

В зоопарке рассказывают, что два рогатых ворона долго не могли сформировать пару. Они много конфликтовали, пока наконец не научились жить в мире. А после полюбили друг друга.

С 2020 года самка начала нести яйца, но они были неоплодными. Только спустя три года на свет появились долгожданные птенцы. Их вырастили в инкубаторе в отдельных брудерах, чтобы минимизировать все риски.

Первый птенец вылупился 15 марта, второй — 15 апреля. В зоопарке рассказывают, что птенец абиссинского рогатого ворона появляется на свет лысым, глухим и слепым. Постепенно он покрывается перьями и приобретает зрение и слух.

Старший птенец уже открыл глаза, сам берет корм и учится делать первые шаги. Когда младший птенец окрепнет и начнет ходить, их попробуют поселить в одном вольере.

Ранее барнаульский зоопарк поделился фото и видео новорожденных зверят.

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