В Новосибирске вновь произошла коммунальная авария

На Левом берегу Новосибирска рванула труба 1963 года. В Ленинском районе отопление отключили у 161 дома.

Mash Siberia cообщает, что на месте работают специалисты и техника, ожидая новую трубу.

Отопление отсутствует в 161 жилых домах, восьми школах и шести больницах. В ближайших районах тепло снизили.

Левобережные больницы перешли в режим теплосбережения. Если ситуация станет совсем плохой, то пациентов перевезут в больницы на Правом берегу.

Количество пострадавших от ожогов достигает пять человек.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске десятки домов четыре дня стоят без отопления.

Самое важное - в нашем Telegram-канале