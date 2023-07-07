В Новосибирске семь человек оказались в ловушке аттракциона

Неудачно прокатившихся на аттракционе людей вызволяли полчаса.
Для этого потребовалось 15 человек и пять единиц техники.
Троих на землю спустили с помощью трёхколенной лестницы, в том числе ребенка.
Чтобы вызволить остальных, пришлось крутить колесо вручную.
Никто не пострадал. Всем людям вернули деньги за поездку.
В администрации аттракциона объяснили - было нарушено электроснабжение.
Из-за скачка напряжения произошел сбой, который вывел из строя автоматику. Аварийным источником запустить колесо не было возможности.
После происшествия колесо запустили вновь, но уже без людей. Какое-то время аттракцион будет работать для проверки, чтобы администрация убедилась в исправности.
Ранее отдыхающие на берегу Телецкого озера застряли у "жемчужины Алтая" из-за разлива коварной реки.