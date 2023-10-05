В Новосибирске из-за санкций на платных парковках отключились французские терминалы

С 3 октября в Новосибирске перестали работать паркоматы, теперь платную парковку не получится оплатить через терминал. "КП-Новосибирск" рассказала , как теперь оплатить стоянку и что будет с паркоматами дальше.

Это связано с санкциями Евросоюза: как оказалось, в Сибири стояли зарубежные паркоматы. В центре их было много.

Паркоматы не работают на Красном проспекте в районе домов № 18, 25, 38, 65, 66/59, 68, 77, 86/77Б, к. 1, 90, 92, 94 и 159. Там платные парковки появились в июне 2020 года, а для быстроты оплаты сотрудники поставили терминалы.

Администрация Новосибирска заключила контракт с французским поставщиком - компанией Flowbird S. A. S. Но поскольку были введены санкции, европейский производитель отказался поддерживать работу паркоматов.

Но это не значит, что терминалы снесут, их "внутренности" заменят на альтернативу от российских программистов.

Эта же система работала во Владивостоке, но там паркоматы отключились еще раньше, 1 октября.

Как оплатить парковку

Сейчас оплатить платную парковку можно с помощью смс на телефоне. На короткий номер 9878 необходимо отправить определенный набор знаков по формуле: р54*номер зоны*номер транспортного средства*количество часов, которые авто будет стоять на парковке. Пример: р54*201*А123АА54*1.

Телефон. unsplash.com

Всю формулу нужно писать без пробелов. В ответ вам придет смс с подтверждением о списывании денег с баланса, а после у вас сформируется целый виртуальный парковочный счет. А деньги автоматически спишутся с телефона.

Если арендованного времени оказалось мало, то продлить его можно с помощью другой формулы: р54*х*количество часов (пример продления на 2 часа: р54*х*2). Если вам понадобилось срочно уехать, необходимо ввести комбинацию: р54*с или р54*s.

Помимо сложных формул для простой аренды парковочного места есть еще один минус: комиссия 8%.

Есть и альтернатива, парковку можно оплатить с помощью мобильного приложения или в личный кабинет на сайте parking-54.ru. При оплате картой банка, комиссии не будет.

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