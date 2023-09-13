В Новосибирске исчез траурный мемориал главе ЧВК "Вагнер" Пригожину

Новосибирцы сделали мемориал около офиса ЧВК.
В первый день туда принесли портреты Пригожина и командира "Вагнера" Дмитрия Уткина, а также флаги отряда и рисунки.
В Новосибирске пропал мемориал который основали после гибели Пригожина. Он должен был просуществовать 40 дней, но простоял только половину срока, сообщает "Царьград".
Новосибирцы сделали мемориал около офиса ЧВК.
В первый день туда принесли портреты Пригожина и командира "Вагнера" Дмитрия Уткина, а также флаги отряда и рисунки.
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